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Doc, Embiid'in playofflarda dönmesi için "umutlu"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Joel Embiid'in playofflar sırasında geri dönmesi konusunda 'umutlu' olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Joel Embiid'in playofflar sırasında geri dönmesi konusunda 'umutlu' olduğunu söyledi.

Ekibin Washington Wizards'a karşı oynadığı serinin 5. maçında oynamayan Embiid, sağ dizinde bulunan küçük bir menisküs yırtığından ötürü, resmi olarak günlük değerlendirilmeye alınmış durumda.

Rivers, Embiid'in playofflar sırasında geri dönebileceği konusunda umutlu olduğunu belirtti:

"Ne zaman ve ne kadar erken olacak bilmiyorum. Umutluyum. Bence böyle söylemek daha daha iyi."

5. maçtan önce Embiid'in, ısınmalar sırasında göze batan herhangi bir dizlik takmadığı görülmüştü.


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