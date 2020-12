Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, oğlu Austin Rivers'ı 76ers yerine New York Knicks'e katılmaya teşvik ettiğini söyledi.



76ers, Austin'i serbest oyuncu döneminde imzalamakla ilgilenmiş olsa da, Doc, oğlunun farklı bir yoldan gitmesinin en iyisi olduğunu düşünmüştü.



New York Post'tan Marc Berman ile yaptığı röportajda Doc, Austin'i Philadelphia'yı takip etmekten nasıl vazgeçirdiğini anlattı:



"Ben koçluk işini almadan önce Philly'nin listesinde yükseklerdeydi. İstedikleri guardlardan biriydi. İşi aldığımda, 'Bunu istemezsiniz. Baş etmemiz gereken çok şey var' demiştim. Austin için böylesi daha iyi. Kendi kendine olacak. Ne yazık ki babası olduğum için, kolay bir hedef haline geliyor. Ayrı kaldığımızdan beri, bunun onun için gerçekten iyi olduğunu düşünmüştüm."



Doc, bunun yerine Austin'e Knicks'e katılma fikrini aşılamaya çalıştığını belirtti:



"Ona sürekli 'New York harika bir yer' diyordum. Ben orada harika bir dönem geçirmiştim. Onunla paylaştığım buydu. Sert bir şehirdir, ama olumlu yönden. 'O ne demek?' diye sorduğunda, 'Boston ve Philly'e benziyor. Taraftarları gerçek. Sıkı oynamanı, elinden gelen her şeyi vermeni ve bir takım gibi oynamanı isterler' dedim. Ayrıca 'Knicks taraftarları, hala Red Holzman'ın Knicks taraftarlarıdır. Basketbolun eskiden nasıl oynandığını hatırlarlar. Onlar o takımca oynanan, sert ve fiziksel basketbolu isterler.' de demiştim."



28 yaşındaki Austin, Doc altında LA Clippers ile 2014-18 arasında oynamıştı ve 26 Aralık'ta, Knicks üyesi olarak babasıyla ilk kez karşı karşıya gelecek.