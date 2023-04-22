Dobromir Karamarinov bir dönem daha başkan

Dobromir Karamarinov, Avrupa Atletizm Birliğini bir dönem daha yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Dobromir Karamarinov bir dönem daha başkan
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22 Nisan 2023 16:55
Bulgar Dobromir Karamarinov, Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanlığı'na yeniden seçildi.

EA'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen kongredeki seçimde 49 oyun 28'ini alan mevcut başkan Karamarinov, görevini 4 yıl daha sürdürecek. Çek Libor Varhanik ise 21 oy aldı.

Cherry Alexander (Büyük Britanya), Karin Grute Movin (İsveç) ve Jean Gracia (Fransa), başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Yönetimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için getirilen kural gereği EA tarihinde ilk kez 3 başkan yardımcısından 2'si kadınlardan oluştu.

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