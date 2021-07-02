Dmitry Selyuk: "Dzyuba Fenerbahçe'ye gitmez"

Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında gösterilen Artem Dzyuba için menajer Selyuk'tan açıklama var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dmitry Selyuk: 'Dzyuba Fenerbahçe'ye gitmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2021 18:41
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Zenit'in golcüsü Artem Dzyuba için ünlü menajer Dmitry Selyuk'tan açıklama geldi.

Selyuk, Dzyuba'nın Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirterek, Türkiye'de ödemelerde sorun yaşandığını vurguladı.

Rus basınına konuşan menajer, "Türk kulüpleri genelde emekliliğe yakın oyuncuları transfer etmek istiyor ancak Artem'in gitmek istediğini sanmıyorum. Şu anda Zenit'te rahat durumda, evinde. Ligi iyi biliyor ve Zenit'te parasını günü gününe alıyor. Türkiye'de her zaman para sorunu yaşanır, genelde ödeme olmaz ve olay mahkemede biter. Oyuncular FIFA'ya başvurmak zorunda kalır. Fenerbahçe ile ilgili bir şey olursa şaşırırım" ifadelerini kullandı.

2015'ten bu yana Zenit'te oynayan 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Zenit'te 34 maça çıktı ve 22 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.