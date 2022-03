Djordjevic: 'Kesinlikle zor bir maç olacak'

THY EuroLeague'nin 28. haftasında Anadolu Efes'e konuk olacak olan Fenerbahçe Beko'de zorlu karşılaşma öncesinde koç Aleksandar Djordjevic ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.



Sasha Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:



"Sakatlıkların ve fiziksel sorunların kadromuzu belirlediği bir dönem yaşıyoruz. Buna rağmen, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan tüm oyuncularımız her zaman ekstra efor gösteriyorlar. Anadolu Efes karşılaşması da bunlardan biri olacak. Uzun süreli sakatlıklardan sonra kadromuza dönen isimlerimiz var. Bu değişikliklerle birlikte takımımızın mümkün olan en kısa zamanda önce takım karakterine, ardından da oyunumuza uyum sağlaması gerekiyor. Elimizdeki oyuncu grubundan en iyisini alabilmek için aklımızda olması gereken ilk konu bu. Kesinlikle zor bir maç olacak. Rakibimizin kim olduğunu biliyoruz. Anadolu Efes, tüm güçlü yanları ve yetenekli oyuncularıyla birlikte iyi bir ekip. Sahaya koyacağımız ekstra fiziksel efor ve mental güç anahtar noktalar olacaktır."



Melih Mahmutoğlu ise şu ifadeleri kullandı:



"Çok önemli bir maça çıkacağız. İki takım birbirini çok iyi tanıyor. Bu sezon birçok kez karşılaştık. Maalesef halen sakat oyuncularımız var. Bu konuda sezon boyunca sorunlar yaşadık ancak mücadelemizden hiçbir zaman geri adım atmadık. Bu karşılaşmada da son ana kadar savaşacağız. Anadolu Efes'in her pozisyonda çok yetenekli isimleri olduğunu biliyoruz. Savunmada çok agresif olmalı ve hücumda da topu paylaşarak en doğru atışları seçmeliyiz. Geçtiğimiz hafta istediğimiz sonuçları alamadık. EuroLeague'de normal sezonun bitimine sayılı maç kaldı. Kalan fikstürde maksimum galibiyet sayısına ulaşarak Playoff hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için de kalan her karşılaşmaya büyük önem veriyoruz."





