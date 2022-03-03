Djordjevic: "Galibiyete 1 kuruş kalmıştı, olmadı"

THY Avrupa Ligi 28. haftasında Anadolu Efes'e 84-79 kaybeden Fenerbahçe Beko'de başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djordjevic: 'Galibiyete 1 kuruş kalmıştı, olmadı'
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03 Mart 2022 22:39
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic Anadolu Efes'e mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Djordjevic yaptığı açıklamada, "Bu çabayı en baştan göstermemiz gerekiyordu. Maçın Başında güvenli oynayamadık." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "İkinci yarıda karakterimizi gösterdik. 1 dolardan 1 kuruş uzaktaydık, galibiyete 1 kuruş kalmıştı. Kazanabilirdik, kazansaydık adaletsiz bir durum olmazdı." ifadelerini kullandı.

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