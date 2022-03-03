Djordjevic: 'Galibiyete 1 kuruş kalmıştı, olmadı'

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic Anadolu Efes'e mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Djordjevic yaptığı açıklamada, "Bu çabayı en baştan göstermemiz gerekiyordu. Maçın Başında güvenli oynayamadık." dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "İkinci yarıda karakterimizi gösterdik. 1 dolardan 1 kuruş uzaktaydık, galibiyete 1 kuruş kalmıştı. Kazanabilirdik, kazansaydık adaletsiz bir durum olmazdı." ifadelerini kullandı.
Djordjevic yaptığı açıklamada, "Bu çabayı en baştan göstermemiz gerekiyordu. Maçın Başında güvenli oynayamadık." dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "İkinci yarıda karakterimizi gösterdik. 1 dolardan 1 kuruş uzaktaydık, galibiyete 1 kuruş kalmıştı. Kazanabilirdik, kazansaydık adaletsiz bir durum olmazdı." ifadelerini kullandı.