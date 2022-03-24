Djordjevic'e göre Baskonia mağlubiyetinin nedenleri

Fenerbahçe Beko başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Baskonia karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



İlk yarıyı üstünlükle bitirdikleri rakiplerine ikinci yarıda cevap veremediklerini söyleyen Djordjevic, "Baskonia'yı tebrik etmek istiyorum, gerçekten kazanmayı çok hak ettiler. Bizim hatalarımızı ve kötü şansımızı avantaja çevirdiler. Nando De Colo'nun sakatlığıyla maç planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Maça çok iyi başlamıştı, aynı şekilde Jan da geri dönüş yaptı ve bize güzel katkılarda bulundu. Sahadaki yaratıcımız olan Henry de dönmüştü ama üçüncü çeyrek itibarıyla zorluk yaşamaya başladık, özellikle de Peters'ın iki tane üçlüğüyle… İnanılmaz özgüven verdi Baskonia'ya." diye konuştu.



"Hırsımızı kaybettik"



Mağlubiyet nedenlerinden biri olarak önde giderken hırslarını kaybetmek olduğunu belirten Djordjevic, "Çok iyi top çevirdiler ve top baskısı bize inanılmaz zarar verdi. Organize olamadık ve otomatikliğimizi kaybettik. Böyle birebir, başa baş giden bir maçta hırsımızı kaybettik. İspanyolların kullandığı bir söz vardır; 'kaplanın gözleri gibi o hırsla oynamak', öyle oynamadık. Achille'nin kaçırdığı bir üçlük de oldu. Sonuçta 39 tane üçlük kullandılar ve 14 isabetleri oldu. Böyle bir takıma karşı çok daha farklı oynamamız gerekiyor. Çok iyi bir takım ve Baldwin, bütün maç boyunca inanılmaz ritmi taşıdı. Bütün ipler hep onun elindeydi." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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