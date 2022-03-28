Djordjevic: 'Bu tip atışlar basketbolu özel kılıyor'

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya son saniye basketi ile 74-72 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Djordjevic, "Sonu itibarıyla bizi çok üzen bir mağlubiyet oldu. Ancak son ana kadar mücadele ettik ve galibiyete inandık. Zorlu bir seyahat temposunun ardından bu mücadeleye hazırlanmak ve enerjimizi toparlamak için çok kısa süremiz vardı. Oyuncularım buna rağmen iyi reaksiyon gösterdi ve son ana kadar mücadele ettiler. Topu iyi paylaştık ve boş atışlar yarattık. Özellikle üçüncü çeyrekte isabet kaydedemediğimiz birkaç atış oyunun tamamen bizim lehimize dönmesine engel oldu. Böyle ateşli bir deplasman ortamında ihtiyacımız olan bu avantajı yakalamaktı. Kaptan Melih Mahmutoğlu son anlarda çok harika bir üçlüğe ve toplamda dört sayıya imza attı. Maç içinde de çok kritik şutlar soktu. Fakat son topta M'Baye'nin el üstü isabeti geldi. Bu son atışla kaybeden ve üzülen biz olduk ama bu tip anlar, bu tip atışlar basketbolu özel kılan bölümleri oluşturuyor. Mağlubiyet için kesinlikle çok üzgünüz ama bugün burada olan oyuncularımın mücadelesi önemliydi. Pınar Karşıyaka Türkiye Ligi'ndeki rakiplerimizden biri ve onlarla Playofflarda da eşleşme ihtimalimiz olacak. Öte yandan ilk çeyrekte kötü top kayıplarımız oldu ancak buna rağmen maça iyi girdik. Rakibimiz savunma değişiklikleriyle bizi durdurmaya çalıştı ama buna adapte olduğumuzda çözüm olabilecek şutları bulduk fakat bunların bir kısmından sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.

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