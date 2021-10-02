Djordjevic: 'Basketbol çok okunması gereken bir spor'

Fenerbahçe Beko'nun baş antrenörü Aleksandar Djordjevic, takımının başında çıktığı ilk Euroleague maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Djordjevic galibiyete rağmen takım olarak daha iyi olacakları anların geleceğini belirterek, "İlk dakikadan 40. dakikaya kadar, üçüncü çeyrekteki kısa bir süre dışında maçı hep önde götürdük. Savunma açısından çok iyiydik. Müthiş bir efor sarf ettik. Hücumda da sanırım bazı oyuncularımız baskı hissetti. Birlikte oynayan iyi bir takıma karşı oynadık. Rakibe 21 top kaybı yaptırdık. Bu beni çok memnun etti. Hepsini avantaja çevirmedik, maçı daha rahat bitirebilirdik. De Colo'nun üzerinde çok baskı vardı ama çok profesyonel olduğunu maçın sonunda gerektiği yerlerde gösterdi. Vesely de savunma açısından çok iyiydi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler de vardı." diye konuştu.



Eski bir Partizanlı olarak Kızıyıldız maçına özel bir motivasyonla çalışıp çalışmadığına ilişkin soruya ise Djordjevic, "Yok olmadı, çok uzun zaman geçti zaten. Çok saygı duyduğum bir takım. Koç'un her zaman motive olması gerekiyor." dedi.



Basketbolun çok detaylı ve çok okunması gereken bir spor olduğu belirtilerek, "Şu an çalışma dönemi. Sıkı çalışmaya inanıyorum ben. Basketbol çok okunması gereken bir spor. İsimler dışında çok detay var." sözleri kullandı.



