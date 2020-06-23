Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Djokovic'in koronavirüs testi pozitif
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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