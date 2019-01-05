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Djokovic yarı finalde veda etti

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Katar Açık Tenis Turnuvası'na yarı finalde elendi.

Kaynak: AA
Djokovic yarı finalde veda etti
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05 Ocak 2019 11:25
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, katıldığı Katar Açık Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde İspanyol Roberto Bautista Agut'a 2-1 yenildi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde dünya 24 numarası İspanyol Agut karşısında ilk seti 6-3 alarak 1-0 öne geçen Djokovic, skor avantajını iyi kullanamadı. Sonraki setleri 7-6 ve 6-4 kazanan Agut, Sırp tenisçiyi 2-1 mağlup ederek turnuvada adını finale yazdırdı.

Maçın ardından duygularını dile getiren 30 yaşındaki Agut, "Bu maçı, hayatım boyunca unutmayacağım. Maçta inanılmaz bir atmosfer vardı. Tenisi bu düzeyde oynamak için her gün çalıştım. Bu seviyede kalmak çok zor bir şey ve zaten bunu başarırsan Novak gibi 1 numara oluyorsun. Ama şu an, benden mutlusu yok." ifadelerini kullandı.

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