Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta 3. tura çıktı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 4 numaralı seribaşı Karolina Pliskova 3. tura yükseldi.



New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 4. gün maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanan Djokovic, klasmanın 121. basamağındaki Tallon Griekspoor'u 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.



Wimbledon finalisti Matteo Berrettini (6 numaralı seribaşı), Corentin Moutet'yi 3-1 (7-6, 4-6, 6-4, 6-3), Denis Shapovalov (7), Roberto Carballes'i 3-0 (7-6, 6-3, 6-0), Jannik Sinner (13) de Zachary Svajda'yı 3-1 (6-3, 7-6, 6-7, 6-4) yenerek adını 3. tura yazdırdı.



- Kadınlarda favoriler fire vermedi



Tek kadınlarda 2016 finalisti Karolina Pliskova (4), dünya 75 numarası Amanda Anisimova ile karşılaştığı 2. tur maçında zor anlar yaşasa da korttan 2-1 (7-5, 6-7, 7-6) galip ayrılmayı başardı.



2019 şampiyonu Bianca Andreescu (6), Lauren Davis'i, 2016 şampiyonu Angelique Kerber (16) de Anhelina Kalinina'yı 2-0 ile geçerek yoluna devam etti.



Fransa Açık finalisti Anastasia Pavlyuchenkova (14) ise Anna Karolina Schmiedlova'yı 2-1'lik skorla eleyerek 3. tur biletini aldı.



