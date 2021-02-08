Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seri başı Novak Djokovic ve kadınların 2 numaralı seri başı Simona Halep ikinci tura yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü, akşam seansı maçlarıyla tamamlandı.
Tek erkeklerde son şampiyon Sırp Djokovic, Fransız Jeremy Chardy'yi 6-3, 6-1, 6-2 sona eren setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Erkeklerde 8 numaralı seri başı Arjantinli Diego Schwartzman, İsveçli Elias Ymer'i 3-1 (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) ve 11 numaralı seri başı Kanadalı Denis Shapovalov, İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4) mağlup ederek adlarını ikinci tura yazdırdı.
Halep zorlanmadan tur atladı
Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Rumen Halep, Avustralyalı Lizette Cabrera'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Turnuvada 7 numaralı seri başı Belaruslu Aryna Sabalenka, 8 numaralı seri başı Kanadalı Bianca Andreescu ve 9 numaralı seri başı Çek Petra Kvitova da rakiplerini geçerek yollarına devam etti.
Nadal ve Barty korta çıkacak
Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Laslo Djere, 4 numaralı seri başı Rus Daniil Medvedev ile Kanadalı Vasek Pospisil karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seri başı Avustralyalı Ashleigh Barty ile Karadağlı Danka Kovinic, 4 numaralı seri başı ABD'li Sofia Kenin ile Avustralyalı Maddison Inglis mücadele edecek.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü, akşam seansı maçlarıyla tamamlandı.
Tek erkeklerde son şampiyon Sırp Djokovic, Fransız Jeremy Chardy'yi 6-3, 6-1, 6-2 sona eren setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Erkeklerde 8 numaralı seri başı Arjantinli Diego Schwartzman, İsveçli Elias Ymer'i 3-1 (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) ve 11 numaralı seri başı Kanadalı Denis Shapovalov, İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4) mağlup ederek adlarını ikinci tura yazdırdı.
Halep zorlanmadan tur atladı
Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Rumen Halep, Avustralyalı Lizette Cabrera'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Turnuvada 7 numaralı seri başı Belaruslu Aryna Sabalenka, 8 numaralı seri başı Kanadalı Bianca Andreescu ve 9 numaralı seri başı Çek Petra Kvitova da rakiplerini geçerek yollarına devam etti.
Nadal ve Barty korta çıkacak
Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Laslo Djere, 4 numaralı seri başı Rus Daniil Medvedev ile Kanadalı Vasek Pospisil karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seri başı Avustralyalı Ashleigh Barty ile Karadağlı Danka Kovinic, 4 numaralı seri başı ABD'li Sofia Kenin ile Avustralyalı Maddison Inglis mücadele edecek.