Djokovic, sınır dışı ediliyor

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı reddetti.



Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesinde görülen davada, Djokovic'in avukatlarının savunmasını kabul etmeyen 3 hakimden oluşan mahkeme heyeti, Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkilerini kullanarak verdiği kararı haklı bularak vize iptal kararını onayladı.



Üç yargıçtan oluşan bir heyetle yapılan duruşmada alınan kararın ardından Djokovic'in, Avustralya'dan sınır dışı edilmesi kesinleşti.



Avustralya yasalarına göre 3 yargıcın birlikte sonuçlandırdığı mahkeme kararları, "Tam Mahkeme" kabul ediliyor ve duruşmadan çıkan kararların temyiz yolu bulunmuyor.



Mahkemeyi avukatının ofisinden takip eden tek erkekler tenisinde dünya bir numarası Novak Djokovic'in ne zaman sınır dışı edileceği henüz netlik kazanmadı.



Djokovic, bu kararın ardından Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer alamayacak.



Ne olmuştu?



Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.



Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.



Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.



Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.



Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarını sürdürüyordu.



Ancak Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.









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