Djokovic, olimpiyattan madalyasız ayrıldı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde tenis branşında tek erkeklerde İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i yenerek kazandı.



Ariake Tenis Park'ta merkez kortta oynanan bronz madalya maçında dünya 11 numarası Busta, Djokovic karşısında ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kuran dünya 1 numarası, durumu 1-1'e getirdi. Son seti ise 6-3 alan Busta, bronz madalyanın sahibi oldu.



Olimpiyata altın madalya için gelen Djokovic ise Tokyo'dan madalyasız ayrıldı.



Kadınlarda çiftler bronz madalya maçını ise Brezilyalı sporcular kazandı. Brezilyalı Luisa Stefani-Laura Pigossi çifti, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Elena Vesnina-Veronika Kudermetova ikilisini 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



