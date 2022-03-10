Djokovic, Miami ve Indian Wells'e de katılamayacak

Tek erkeklerde dünya iki numarası Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic, Miami ve Indian Wells Masters tenis turnuvalarına, ABD'deki aşı kısıtlamaları nedeniyle katılamayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Djokovic, Miami ve Indian Wells'e de katılamayacak
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10 Mart 2022 11:39
Novak Djokovic, Miami ve Indian Wells tenis turnuvalarına da katılamayacağını duyurdu.

Avustralya'dan sınır dışı edilmesinin ardından Dubai Tenis Şampiyonası'na katılarak uzun bir aranın ardından ilk kez korta çıkan Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen aşı kısıtlamaları nedeniyle en az iki turnuva daha kaçıracak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki tenisçi, "Seyahat etmem pek mümkün olmayacak. Koronavirüs düzenlemelerinin değişmeyeceği onaylandı. Bu yüzden ABD'de oynayamayacağım. Bu harika turnuvalarda oynayanlara bol şans." ifadelerini kullandı.

Djokovic, Kovid-19 aşısı yaptırmaya zorlanmaktansa turnuvalara katılmamayı tercih edeceğini açıklamıştı.

Indian Wells Masters, 7-20 Mart tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek. Miami Open turnuvası ise 21 Mart-3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Kovid-19 aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle geçen ay düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı. İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakarak 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek tenisçi unvanını elde etmişti.

 

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