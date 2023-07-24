Djokovic, Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, dinlenmeye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Djokovic, Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi
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24 Temmuz 2023 16:39
Erkekler dünya sıralamasının 2. basamağındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, dinlenmeye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Djokovic'in yerine dünya 32 numarası Christopher Eubanks ana tabloda mücadele edecek.

Elde ettiği 23 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi unvanının sahibi Djokovic'in, Kanada Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Kanada Açık Masters 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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