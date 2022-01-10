Djokovic'in sınır dışı kararı iptal edildi!

Novak Djokovic'in, Avustralya'dan sınır dışı edilme kararı mahkeme kararıyla iptal edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Djokovic'in sınır dışı kararı iptal edildi!
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10 Ocak 2022 09:38
Avustralya'ya aşısız olduğu için alınmayan Novak Djokovic ile ilgili mahkeme kararını verdi.

Ülkeden sınır dışı edilmesi gündeme gelen Sırp tenisçi için mahkeme alınan sınır dışı kararını iptal etti.

Avustralya'da otele yerleştirilen Djokovic pasaportu iade edildikten sonra serbest bırakılacak ve ülkede kalmasına izin verilecek.


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