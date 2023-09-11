Djokovic: 'Çocukluk rüyamı yaşıyorum'

Novak Djokovic, Amerika Açık'ta yaşadığı zaferin ardından açıklamalarda bulundu.



Sırp raket, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kendimi tekrar ediyorum belki ama bunu her defasında söylemeliyim, çocukluk rüyamı yaşıyorum" diye konuştu.



Çok zor şartlar altında geldiğini söyleyen ve ailesine teşekkür eden Djokovic, "Çok zor şartlardan geldik. 90'larda ülkemizde savaş vardı. Ailem pek çok şeyden fedakarlık etti, onlara teşekkür ediyorum. Ailem ve arkadaşlarımdan destek gördüm. Bu benim olduğu kadar sizin de başarınız, sizi seviyorum." sözlerini sarf etti.



"İNANMAZDIM AMA GERÇEK BU!"



Çocukluk rüyasını yaşadığını dile getiren 36 yaşındaki Djokovic, "Tarih yazmakla ilgili, bu özel tabii ki. Bunu tarif etmek kolay değil. Çocukluk rüyam, dünyadaki en iyi oyuncu olmak istiyordum. Tek istediğim şey buydu. Burada olacağıma, 24 Grand Slam kazanacağıma inanmazdım ama gerçek bu." diye konuştu.



Djokovic, şampiyonluk sonrası Kobe Bryant tişörtü giymesiyle ilgili olarak, "Bu tişörtü yaparken kimseyle paylaşmadım. Turnuvayı kazanmak istiyordum. Kobe yakın bir arkadaşımdı, çok fazla konuşurduk ve kazanan mentalitesi hakkında güvendiğim insanlardan biriydi. Her türlü desteği verirdi bana. Birkaç yıl önce onun aramızdan ayrılması beni incitti. Burada onu hatırlatmak güzel olur diye düşündüm." şeklinde konuştu.



