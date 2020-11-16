Djokovic, ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Djokovic, ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2020 18:59
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 8 numaralı ser ibaşı Schwartzman karşılaştı.

Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için