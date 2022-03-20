Djilobodji: 'Galatasaray gibi bir takımı yendik'

Gaziantep FK'da forma giyen Papy Djilobodji, 3-1 galip geldikleri Galatasaray maçının ardından açıklamada bulundu.



Djilobodji, "13. golüm oldu, gol atmaktan çok mutluyum. Gaziantep'e verdiklerini iade etmeyi çok seviyorum. İleride savunmadan çıkıp, hücumda oynayabilirim. Yönetimi ve teknik ekibe teşekkür ederim. Galatasaray gibi önemli bir takımı yendik. Umarım böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.



Performansıyla maçta öne çıkan takım arkadaşı Maxim için de konuşan Djilobodji, "Maxim'i de tebrik ederim. Çok büyük bir oyuncu. Umarım o da böyle devam eder. Gol yarışımız devam edecek, bir savunmacı olarak onu geçebilirim." dedi.





İLGİLİ VİDEO