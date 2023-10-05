Djiku ve Amartey, Gana Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçeli Alexander Djiku ve Beşiktaşlı Daniel Amartey, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Djiku ve Amartey, Gana Milli Takımı'na çağrıldı
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05 Ekim 2023 15:27
Son güncelleme 05 Ekim 2023 16:37
Gana Milli Takımı'nın hazırlık maçında Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda savunma oyuncuları Türk takımlarından seçildi. Beşiktaş forması giyen Daniel Amartey ve Fenerbahçe'de oynayan Alexander Djiku Gana Milli Takımı'nın, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Gana Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

"Lawrence Ati Zigi, Manaf Nurudeen, Richard Ofori, Tariq Lamptey, Alidu Seidu, Joseph Aidoo, Nicholas Opoku, Alexander Djiku, Daniel Amartey, Fatawu Hamid, Gideon Mensah, Osman Bukari, Joseph Paintsil, Thomas Partey, Edmund Addo, Salis Samet, Elisha Owusu, Ransford Könnigsdörffer, Muhammed Kudus, Jordan Ayew, Ernest Nuamah, Inaki Williams ve Antoine Semenyo."

 

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