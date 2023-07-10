Bu sezon gösterdiği performansla tepki toplayan Attila Szalai'ye, Alman ekibi Union Berlin'den teklif geldi. Fenerbahçe'nin istediği rakamlara gelinmesi durumunda transfere onay vereceği iddia edildi.
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılması durumunda 2 stoper transferi yapacak.
DJIKU TAMAM
Stoper bölgesine takviye hazırlığında olan Fenerbahçe, Alexander Djiku transferinde önemli mesafe kat etti. Ganalı stoperin menajeriyle görüşen Fenerbahçe transferi bitirmeye çok yaklaştı.
Alexander Djiku'nun menajeri Fenerbahçe'den senelik 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro imza parası istedi. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi kabul etti.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Alexander Djiku sağlık kontrolünden geçti.
1 STOPER DAHA GELECEK
Alexander Djiku'nun sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyecek. 28 yaşında ve 1.82cm boyunda olan Djiku top tekniğiyle dikkat çekiyor.
Attila Szalai'nin, Union Berlin'e satışının gerçekleşmesi için geri sayım başladığından dolayı Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun yanı sıra bir stoper daha almaya hazırlanıyor.
2 İSİM LİSTEDE
Fenerbahçe, PSG ile bir yıllık sözleşmesi kalan Abdou Diallo ile Tottenham ile yine bir sezon sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez ikilisinden birisini kadroya katmak için harekete geçecek.
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılması durumunda 2 stoper transferi yapacak.
DJIKU TAMAM
Stoper bölgesine takviye hazırlığında olan Fenerbahçe, Alexander Djiku transferinde önemli mesafe kat etti. Ganalı stoperin menajeriyle görüşen Fenerbahçe transferi bitirmeye çok yaklaştı.
Alexander Djiku'nun menajeri Fenerbahçe'den senelik 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro imza parası istedi. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi kabul etti.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Alexander Djiku sağlık kontrolünden geçti.
1 STOPER DAHA GELECEK
Alexander Djiku'nun sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyecek. 28 yaşında ve 1.82cm boyunda olan Djiku top tekniğiyle dikkat çekiyor.
Attila Szalai'nin, Union Berlin'e satışının gerçekleşmesi için geri sayım başladığından dolayı Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun yanı sıra bir stoper daha almaya hazırlanıyor.
2 İSİM LİSTEDE
Fenerbahçe, PSG ile bir yıllık sözleşmesi kalan Abdou Diallo ile Tottenham ile yine bir sezon sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez ikilisinden birisini kadroya katmak için harekete geçecek.