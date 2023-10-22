Djiku: "Seriyi sürdürmek istiyoruz"

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Hatayspor galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djiku: 'Seriyi sürdürmek istiyoruz'
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22 Ekim 2023 21:56
Son güncelleme 22 Ekim 2023 22:04
Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Djiku, "Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim. Rakibe zor anlar yaşattık. Mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduk. Maalesef ikinci yarıda kalemizde gol gördük ama rakibe fazla pozisyon vermedik. Galibiyetten dolayı mutluyuz" dedi.

Alexander Djiku, 17 maçlık galibiyet serisiyle ilgili olarak, "İsteğimiz, hedefimiz bu şekilde devam etmek. Biz kaliteli bir takımız. Kim oynarsa en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." cevabını verdi.

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