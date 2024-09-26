Djiku: "Derbiyi unuttuk"

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi konuştu.

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Djiku: 'Derbiyi unuttuk'
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26 Eylül 2024 18:40
Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi konuştu.

Djiku, "Oynayacağımız ilk maç, iyi başlamak istiyoruz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Takımın içerisinde çok fazla kaliteli oyuncu var. İyi olacaktır oynamayan oyuncular için, herkes hazır. Tek istediğimiz galibiyet." dedi.

Ganalı savunma oyuncusu ayrıca, "Galatasaray maçını unuttuk, almamız gereken iyi ve kötü dersleri aldık. Geliştirmemiz gereken noktalara eğildik. Önümüze bakmak zorundayız. Sonraki maç çok önemli, o da bu maç. Bu maçla birlikte galibiyetlere başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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