Djibril Cisse: "Hatem Ben Arfa, Lionel Messi kadar iyi"

Liverpool'un eski forveti Djibril Cisse, Newcastle eski yıldızlarından Hatem Ben Arfa'nın Paris Saint-Germain süperstarı Lionel Messi kadar iyi olduğu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Djibril Cisse: 'Hatem Ben Arfa, Lionel Messi kadar iyi'
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02 Kasım 2021 16:58
Liverpool'un eski forvet oyuncusu 40 yaşındaki Djibril Cisse, sansasyonel bir şekilde Hatem Ben Arfa'yı Lionel Messi ile karşılaştırdı.

Cisse, yaptığı açıklamada "Deli gibi görünebilirim ama iyi seviyedeki Ben Arfa'nın, bir Messi kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Onu oyunda harika şeyler yaparken gördüm. Tekrar söyleyeceğim, Hatem en iyi haliyle Messi."dedi.

Ben Arfa, Newcastle'da geçirdiği süre boyunca taraftarların favorisi oldu ve tüm kulvarda çıktığı 86 maçta 14 gol attı 15 de asist kaydetti.

34 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Newcastle'ın ardından Paris Saint-Germain, Rennes ve Bordeaux gibi takımlarda oynamaya devam etti.

Ben Arfa, becerileri ve top sürmesiyle kısa sürede parlasa da, Fransız oyuncu, omuzlarına yüklenen yüksek beklentileri karşılayamadı.

Fransız kanat, kulübün eski sportif direktörü Alain Roche'un sözleşmesini yenilenmeyeceğini belirttikten sonra Mayıs ayında Bordeaux'dan ayrıldı.

Şu an boşta olan tecrübeli oyuncu, Bordeaux'da çıktığı 25 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

 

 


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