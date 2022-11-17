Djaniny yerine Ukraynalı Artem Dovbyk

Trabzonspor'da tecrübeli golcü Djaniny Semedo'ya bu kez yol göründü. Geçtiğimiz sezon başında ve yeni sezon öncesi ciddi teklifler alan oyuncu, Abdullah Avcı'nın ısrarı sonrası takımda kalmıştı. Djaniny Semedo'ya teklifler gelmeye devam ederken oyuncunun ayrılığına bu kez izin verilecek.



DJANINY SEMEDO'NUN YENİ DURAĞI



Özellikle Arap ekiplerinin kıskacında olan Djaniny Semedo'nun 7-8 milyon euro civarında bir rakam karşılığında devre arasında Trabzonspor'dan ayrılması bekleniyor. Öte yandan Bordo-Mavililer, Djaniny Semedo'nun yerini tartışılmayacak bir golcüyle doldurmaya hazırlanıyor.



MÜTHİŞ TRANSFER



Trabzonspor'un Djaniny Semedo'nun yerine düşündüğü isim Artem Dovbyk. Ukraynalı forvet için temaslara başlayan Bordo-Mavililer transferde İtalyan ekipleriyle yarış halinde. Elini çabuk tutmak isteyen Trabzonspor -Djaniny'den gelen paraya da güvenerek- sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki forvetin transferini ocak ayında bitirmeyi hedefliyor.



"ÜST ÜSTE 2. ŞAMPİYONLUĞU GETİRİR"



Trabzonsporlu taraftarlar Artem Dovbyk'in transferinin gerçekleşmesini heyecanla beklerken, resmi imzaların atılması durumunda taraftarlar arasında Bordo-Mavililerin üst üste 2. şampiyonluğunu kazanabileceği görüşü hakim.



Bu sezon Dnipro formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Dovbyk, 14 gol 4 asistlik katkı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.





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