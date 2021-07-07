Djaniny'ye resmi teklif geldi!

Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita transferlerini açıklayan Trabzonspor, sağ bek ve sol bek için de girişimlerini sürdürüyor. Abdullah Avcı, sağ bek, sol bek ve bir de forvet transferi istedi. Bu aşamada Djaniny'ye gelen teklif de kafaları karıştırdı.



Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'a Djaniny için resmi teklifin geldiğini açıkladı! Sharjah Kulübü, Djaniny Semedo'yu kadrosuna katmak için Trabzonspor kulübüne resmi teklifte bulundu. Yönetim kurulu gelen son teklifi değerlendirmeye aldı.



Tecrübeli oyuncu için minimum bonservis beklentisi 6-7 milyon Euro bandında...











