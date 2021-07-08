Trabzonspor'da sezon öncesi idmanları Riva'da sürerken transfer gündemi de bir hayli yoğun. Önceki gün teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan mini bir zirve gerçekleştirdi.



Zirvenin ana konusu Djaniny Semedo'ya FC Sharjah'tan gelen transfer teklifiydi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, Trabzonspor'un başarılı forveti için 6 milyon Euro civarında bir teklif sundu. Ancak bu talep Abdullah Avcı tarafından veto edildi.



Tecrübeli teknik adamın asıl mevkisi forvet olmasına rağmen kanat forvet olarak da oynayabilen 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcunun çok yönlü oyun tarzını değerlendirmek istediği ve bu yüzden iyi teklife rağmen satışına onay vermediği ifade edildi.



