Djaniny Semedo: 'Trabzonspor olarak iyi bir iş çıkarıyoruz'

Trabzonsporlu Djaniny Semedo, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Bordo-mavili takımın ligdeki çıkışı hakkında konuşan Djaniny Semedo "Daha önce de söyledim, arkadaşlarıma da belirtiyorum. İyi bir iş çıkarıyoruz." dedi.



Bireysel performansıyla ilgili de açıklama yapan Djaniny Semedo "Benim için kişisel olarak baktığımda uzun süre oynamadıktan sonra her maçta kendimi iyi hissediyorum. Hocam bana nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa destek için buradayım." ifadelerini kullandı.



