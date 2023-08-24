Djaniny Semedo'nun gözü Portekiz'de!

Trabzonspor'dan ayrılmak için 1.6 milyon Euro'luk maaşının tamamını talep eden Djaniny Semedo, kariyerini Portekiz'de sürdürmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Djaniny Semedo'nun gözü Portekiz'de!
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24 Ağustos 2023 14:14
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 14:15
Trabzonspor Yönetimi'nin yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo ile Süper Lig'den Pendikspor ile Çaykur Rizespor ilgilenirken, iki ekip de oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Tecrübeli forvet ise 1.6 milyon Euro'luk maaşının tamamını istiyor.

Bordo-Mavililer en az zararla bu işi çözmeye çalışırken, Djaniny'nin kariyerini Portekiz'de devam ettirmek istediği ve menajeri aracılığıyla bazı kulüplerle görüştüğü öğrenildi.

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