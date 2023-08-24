Djaniny Semedo'nun gözü Portekiz'de!

Trabzonspor Yönetimi'nin yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo ile Süper Lig'den Pendikspor ile Çaykur Rizespor ilgilenirken, iki ekip de oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
Tecrübeli forvet ise 1.6 milyon Euro'luk maaşının tamamını istiyor.
Bordo-Mavililer en az zararla bu işi çözmeye çalışırken, Djaniny'nin kariyerini Portekiz'de devam ettirmek istediği ve menajeri aracılığıyla bazı kulüplerle görüştüğü öğrenildi.
Tecrübeli forvet ise 1.6 milyon Euro'luk maaşının tamamını istiyor.
Bordo-Mavililer en az zararla bu işi çözmeye çalışırken, Djaniny'nin kariyerini Portekiz'de devam ettirmek istediği ve menajeri aracılığıyla bazı kulüplerle görüştüğü öğrenildi.