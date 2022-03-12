Djaniny: "Şampiyonluğu istediğimizi herkes gördü"

Trabzonsporlu Djaniny, Göztepe karşılaşmasında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djaniny: 'Şampiyonluğu istediğimizi herkes gördü'
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12 Mart 2022 21:32
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Djaniny, Göztepe karşılamasında alınan 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Djaniny, "Maçtan önce rakibimizin iyi bir takım olduğunun bilincindeydik. En azından 1 puan almak istediklerini biliyorduk. Çok zor bir maç olacağını herkes biliyordu sahaya çıkmadan önce. Biz, yenilirken bile asla bırakmayan bir takımız. Herkes, ne kadar şampiyon olmak istediğimizi tekrar gördü diye düşünüyorum." dedi.

Golcü futbolcu, "Bir aylık bir sakatlık sürecim oldu. Benim gibi her maçta oynamak isteyen bir oyuncunun dışarıda kalması kolay değildi. Şampiyon olmanın ne demek olduğunu, neler getirebileceğini biliyorum. İyi bir hocamız, çok iyi arkadaşlarımız var. Herkes mücadele ediyor ve sonuçlarını sahada görüyoruz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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