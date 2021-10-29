Djaniny: 'Penaltıları çalışıyoruz'

Trabzonspor'un golcülerinden Djaniny, Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu.
Attığı penaltı golü sorulan Djaniny, "Sürekli hareket halinde olmayı seven bir oyuncuyum, sabit kalmayı sevmiyorum. Gol önemliydi, bütün hafta boyunca bu an için çalışıyoruz. O anda takımın bir öz güvene ihtiyacı vardı, o yüzden gol önemliydi" dedi.
Penaltı çalıştıklarını söyleyen golcü futbolcu, "Antrenmanlarda penaltı çalışıyoruz. Ben çalışıyorum, Bakasetas çalışıyor, çalışarak atıyoruz tabii ki" ifadelerini kullandı.
Attığı penaltı golü sorulan Djaniny, "Sürekli hareket halinde olmayı seven bir oyuncuyum, sabit kalmayı sevmiyorum. Gol önemliydi, bütün hafta boyunca bu an için çalışıyoruz. O anda takımın bir öz güvene ihtiyacı vardı, o yüzden gol önemliydi" dedi.
Penaltı çalıştıklarını söyleyen golcü futbolcu, "Antrenmanlarda penaltı çalışıyoruz. Ben çalışıyorum, Bakasetas çalışıyor, çalışarak atıyoruz tabii ki" ifadelerini kullandı.