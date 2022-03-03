Abdullah Avcı'nın Türkiye Kupası'nda bu kez ilk 11'de oynattığı Yeşil Burun Adalı forvet yine boş geçmedi ve Visca'ya şık bir asist yaptı.



Yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatan Djaniny, Fenerbahçe derbisi öncesi Cornelius ile forma rekabetine girdi.