Djaniny'nin yüksek formu

Afrika Kupası kampında yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan bir süre uzak kalan Djaniny, sakatlığının ardından yeniden formunu yakaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Djaniny'nin yüksek formu
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03 Mart 2022 10:20
Trabzonspor'un hücum oyuncularından Djaniny Semedo formuyla dikkat çekti.

Ligdeki Kayserispor maçının ikinci yarısında oyuna girip, her şeyi değiştiren Djaniny Semedo 1 gol atmış, Visca'nın golünün de hazırlayıcısı olmuştu.

Abdullah Avcı'nın Türkiye Kupası'nda bu kez ilk 11'de oynattığı Yeşil Burun Adalı forvet yine boş geçmedi ve Visca'ya şık bir asist yaptı.

Yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatan Djaniny, Fenerbahçe derbisi öncesi Cornelius ile forma rekabetine girdi.
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