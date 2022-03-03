Trabzonspor'un hücum oyuncularından Djaniny Semedo formuyla dikkat çekti.
Ligdeki Kayserispor maçının ikinci yarısında oyuna girip, her şeyi değiştiren Djaniny Semedo 1 gol atmış, Visca'nın golünün de hazırlayıcısı olmuştu.
Ligdeki Kayserispor maçının ikinci yarısında oyuna girip, her şeyi değiştiren Djaniny Semedo 1 gol atmış, Visca'nın golünün de hazırlayıcısı olmuştu.
Abdullah Avcı'nın Türkiye Kupası'nda bu kez ilk 11'de oynattığı Yeşil Burun Adalı forvet yine boş geçmedi ve Visca'ya şık bir asist yaptı.
Yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatan Djaniny, Fenerbahçe derbisi öncesi Cornelius ile forma rekabetine girdi.
Yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatan Djaniny, Fenerbahçe derbisi öncesi Cornelius ile forma rekabetine girdi.