Djaniny'nin menajerinden Sharjah paylaşımı

Djaniny Semedo'ya Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Yeşil Burun Adalı forveti bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC kalip oldu. Transferle ilgili gelişmeyi ise Djaniny'nin menajeri Pedro Cordeiro sosyal medya hesabından 'Düşünüyoruz' paylaşımı ile duyurdu.

, Fotoğraf; AA
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Djaniny'nin menajerinden Sharjah paylaşımı
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26 Haziran 2021 14:44
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Trabzonspor
Yeni sezon hazırlıklarına sayıl günler kala Trabzonspor'da adı bir süredir Arap kulüpleri ile anılan Djaniny Semedo'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yeşil Burun Adalı forvetin menajeri Pedro Cordeiro, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Djaniny'nin fotoğrafının yer aldığı görselde menajer Pedro Cordeiro düşünen adam emojisi koydu.

Görselin hemen altında ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Sharjah FC'nin adı yer aldı.



Bu gelişme ve kullanılan objeler, Djaniny'ye bir teklifin daha yapıldığı ve menajeri ile deneyimli oyuncunun ise bunu değerlendirdikleri olarak yorumlandı.

29 yaşındaki Djaniny'ye daha önce Al-Nasr ve Al Hilal Kulüpleri 5 milyon Euro'luk teklifte bulunmuşlardı.

Djaniny, bu sezon Trabzonspor'da 31 maçta forma giydi, 9 gol attı, 2 de asist yaptı.


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