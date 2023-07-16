Tranbzonspor'da gözden çıkarılan isimlerden biri olan Djaniny, Arap kulüplerinin radarına girdi.



SUUDİ ARABİSTAN'I İSTİYOR



Başarılı oyuncu kariyerine Arap Yarım Adası'nda devam etmek istiyor. Oyuncunun yıllık maaş beklentisi 2.5 milyon Euro.



Bu kapsamda görüşmelerde bulunan Djaniny'nin yeni takımının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.



11 MAÇA ÇIKTI



Devre arasında kiralık olarak gittiği Sharjah formasıyla 11 resmi maça çıkan Djaniny bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



