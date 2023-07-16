Djaniny'nin hedefi Suudi Arabistan

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Suudi Arabistan'da geçiren Djaniny tekrardan Arap Yarım Adası'na gitmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Djaniny'nin hedefi Suudi Arabistan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2023 12:52
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 12:58
Tranbzonspor'da gözden çıkarılan isimlerden biri olan Djaniny, Arap kulüplerinin radarına girdi.

SUUDİ ARABİSTAN'I İSTİYOR

Başarılı oyuncu kariyerine Arap Yarım Adası'nda devam etmek istiyor. Oyuncunun yıllık maaş beklentisi 2.5 milyon Euro.

Bu kapsamda görüşmelerde bulunan Djaniny'nin yeni takımının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

11 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında kiralık olarak gittiği Sharjah formasıyla 11 resmi maça çıkan Djaniny bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery