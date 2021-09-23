Djaniny: "Kazanmak istiyorduk ama 10 kişi kaldık"

Trabzonspor'un Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın sonrasında Djaniny konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djaniny: 'Kazanmak istiyorduk ama 10 kişi kaldık'
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23 Eylül 2021 19:34
Trabzonspor'da Djaniny, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Kazanmak istediklerini ancak 10 kişi kalmalarının dezavantaj yarattığını söyleyen golcü oyuncu, "Kırmızı kart sonrası çok uzun dakika 10 kişi oynadık. Kazanmak istiyorduk ama tüm şartları düşündüğümüzde iyi bir sonuç aldık. Trabzonspor beraberliğe razı olmaz ama şartları düşündüğümüzde iyi skor." dedi.


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