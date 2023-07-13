Djaniny için kulüp aranıyor

Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan performansı ile Arap Yarımadası'nın yolunu tutan Djaniny, kiralık sözleşmesi bitince takıma katılmamıştı.
Kulüpten izin alan, ancak beklenen sürede transferi gerçekleşmeyen Djaniny Trabzon'a geri döndü.
Trabzon'da bireysel olarak çalışmalarına devam edecek olan Djaniny görüştüğü hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.
Kulüpten izin alan, ancak beklenen sürede transferi gerçekleşmeyen Djaniny Trabzon'a geri döndü.
Trabzon'da bireysel olarak çalışmalarına devam edecek olan Djaniny görüştüğü hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.