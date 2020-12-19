Djaniny: 'Gol attıkça daha çok atacağım'

Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Rizespor maçında galibiyet golünü atan Djaniny, karşılaşma sonrasında konuştu.



İyi oynadıklarını belirten Djaniny, "Bu maça çok iyi hazırlandık, sıkı çalıştık. Konsantreydik. Kazandığımız için tanrıya şükürler olsun. 3 gün sonra başka maç oynayacağız. Dinlenme zamanımız yok. Her maç farklı ama kazanma mantalitemiz aynı olacak. Goller geldikçe özgüveniniz artar ve atmanız kolaylaşır. Goller devam ettikçe, daha da fazla gol atmak benim için daha kolay olacak." dedi.



