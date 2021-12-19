Djaniny gaza bastı: Trabzonspor'u sırtlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da Djaniny bu haftayı da boş geçmedi.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Djaniny gaza bastı: Trabzonspor'u sırtlıyor!
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19 Aralık 2021 11:36
Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0'lık skorla geçen lider Trabzonspor'da Djaniny performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Cornelius'un ara pasında ceza sahasına girip çaprazdan topu ağlara gönderen Djaniny, son oynadığı 6 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle şov yaptı. Dün bordomavili formayla ilk kez solda oynayan 30 yaşındaki oyuncu, ligde toplamda 5. golüne imza attı.


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