Djaniny gaza bastı: Trabzonspor'u sırtlıyor!

Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0'lık skorla geçen lider Trabzonspor'da Djaniny performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Cornelius'un ara pasında ceza sahasına girip çaprazdan topu ağlara gönderen Djaniny, son oynadığı 6 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle şov yaptı. Dün bordomavili formayla ilk kez solda oynayan 30 yaşındaki oyuncu, ligde toplamda 5. golüne imza attı.
Cornelius'un ara pasında ceza sahasına girip çaprazdan topu ağlara gönderen Djaniny, son oynadığı 6 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle şov yaptı. Dün bordomavili formayla ilk kez solda oynayan 30 yaşındaki oyuncu, ligde toplamda 5. golüne imza attı.