Djaniny'e Suudi Arabistan'dan 8 milyon euro!

Trabzonspor forması giyen Jorge Djaniny'ye, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nasr'dan 8 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi. İşte detaylar.

, Fotoğraf; AA
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Djaniny'e Suudi Arabistan'dan 8 milyon euro!
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26 Mayıs 2021 11:41
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nasr, Trabzonspor forması giyen Jorge Djaniny Tavares Semedo'yu transfer etmek istiyor.

Suudi Arabistan Goal'de yer alan habere göre; Al-Nasr kulübünün, Yeşil Burun Adaları oyuncuyu kadrosuna katmak için Trabzonspor'la görüşmelere başladığı belirtildi.

Haberde, 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Al-Nasr kulübüne yaklaşık olarak 8 milyon Euro'ya mal olacağı, bordo-mavili takımın da bu transfere kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Fırtına ile olan söleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Djaniny, bu sezon forma giydiği 31 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti. [Günebakış]  

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