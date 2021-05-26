Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nasr, Trabzonspor forması giyen Jorge Djaniny Tavares Semedo'yu transfer etmek istiyor.



Suudi Arabistan Goal'de yer alan habere göre; Al-Nasr kulübünün, Yeşil Burun Adaları oyuncuyu kadrosuna katmak için Trabzonspor'la görüşmelere başladığı belirtildi.



Haberde, 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Al-Nasr kulübüne yaklaşık olarak 8 milyon Euro'ya mal olacağı, bordo-mavili takımın da bu transfere kolaylık sağlayacağı kaydedildi.



Fırtına ile olan söleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Djaniny, bu sezon forma giydiği 31 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti. [Günebakış]



