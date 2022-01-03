Djaniny'den Al Hilal'e veto

Porto'dan Al Hilal'e giden Moussa Marega'nın, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtilirken, Suudi Arabistan ekibinde yerine ilk aday olarak Djaniny gösterildi

Haber; Fanatik
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Djaniny'den Al Hilal'e veto
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03 Ocak 2022 13:18
Sezon başında rekor bir maaşla Porto'dan Al Hilal'e giden Moussa Marega'nın, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği ve bazı kulüplerle ciddi şekilde görüştüğü belirtilirken, Suudi Arabistan ekibinde yerine ilk aday olarak Djaniny gösterildi.

Dış basında çıkan haberlerde, Djaniny'nin menajeriyle temasa geçildiği ancak oyuncu tarafının Al Hilal'in önerisini geri çevirdiği vurgulandı. Djaniny için sezon başında da teklifler gelmiş ancak Abdullah Avcı kesinlikle takımda kalmasını istemişti.

 


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