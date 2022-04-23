Djaniny: "Çok iyi hazırlandık"

Trabzonsporlu Djaniny, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Djaniny: 'Çok iyi hazırlandık'
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23 Nisan 2022 22:55
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Bordo mavili oyuncu maç sonu açıklamasında Adana Demirspor karşısına zor maç olacağını bilerek çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce buraya geldiğimizde ortaya çıkacak maçın zorolduğunu biliyorduk. Rakibimiz çok iyi biliyorduk. Kolay maç olmayacaktı. Maça çıktığımızda sadece kafamızda 3 puan vardı, tanrıya şükürler olsun 3 puanı aldık"

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