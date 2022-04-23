Djaniny: 'Çok iyi hazırlandık'

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.
Bordo mavili oyuncu maç sonu açıklamasında Adana Demirspor karşısına zor maç olacağını bilerek çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Maçtan önce buraya geldiğimizde ortaya çıkacak maçın zorolduğunu biliyorduk. Rakibimiz çok iyi biliyorduk. Kolay maç olmayacaktı. Maça çıktığımızda sadece kafamızda 3 puan vardı, tanrıya şükürler olsun 3 puanı aldık"
Bordo mavili oyuncu maç sonu açıklamasında Adana Demirspor karşısına zor maç olacağını bilerek çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Maçtan önce buraya geldiğimizde ortaya çıkacak maçın zorolduğunu biliyorduk. Rakibimiz çok iyi biliyorduk. Kolay maç olmayacaktı. Maça çıktığımızda sadece kafamızda 3 puan vardı, tanrıya şükürler olsun 3 puanı aldık"