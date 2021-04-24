Djaniny: 'Çok istedik, çok koştuk!'

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının gollerini atan Djaniny, maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Djaniny, "İyi bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardık. Kazanmayı çok istedik ve çok mücadele ettik. İkinci yarıda yorgun düştük. Çok koştuk, çok yorulduk. Kazandığımız için gerçekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Gollerden sonra yaptığı kalp sevinciyle ilgili gelen soruya Trabzonspor'un golcüsü, "Gol sevincimdeki kalp hareketini ailem ve çocuklarım için yaptım." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.



