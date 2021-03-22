Trabzonspor'un forveti Djaniny Semedo geldiği günden bu yana en etkili karşılaşmalarından birini çıkardı. Yeşil Burun Adalı futbolcu hem orta sahadan kaptığı topta mükemmel bir gol attı. Hem de Caleb Ekuban'a güzel bir asist yaptı. Sadece tabelaya yaptığı etkiyle değil, oyundaki aktif görüntüsüyle de dikkat çekti.30 yaşındaki 'gezgin forvet) Ankaragücü yarı alanında ayak basmadık yer bırakmadı. Stoperleri, bekleri sırtında sağdan sola gezdirdi.Yeri geldi pas almak için orta sahaya kadar yaklaştı, yeri geldi takım arkadaşlarına alan açmak için kanatlara gitti. Başta Ekuban olmak üzere birçok oyuncu onun yarattığı boşluklardan faydalandı. Djaniny'nin bu faydalı oyunu farklı galibiyette önemli rol oyandı.