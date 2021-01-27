Djaniny: 'Bu kupayı kesinlikle hak ettik'

Trabzonspor'un Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü 2-1'lik Başakşehir maçının ardından Djaniny konuştu.



Hak ettikleri bir başarı kazandıklarını söyleyen Djaniny, "Sezona iyi başlayamadık ama bu kupayı kesinlikle hak ettik. Burada benimle olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.



Yükselen performansının nedeni de sorulan golcü oyuncu, "Bu sıkı çalışmanın bir meyvesi. Sadece bu maçla, bu kupayla yetinmiyoruz, hafta sonu da önemli bir maç oynayacağız. Oraya da galibiyet için gideceğiz" ifadelerini kullandı.



