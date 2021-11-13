Djaniny belirsizliği sürüyor!

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Djaniny'in milli takım ile yaşadığı problem henüz çözüme kavuşmadı.

, Fotoğraf; AA
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Djaniny belirsizliği sürüyor!
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13 Kasım 2021 12:18
Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny'in ülkesiyle yaşadığı problem devam ediyor.

Yeşil Burun Adalı forvet son olarak 28 Mart 2021'de ülkesinin milli takımına davet edilmiş ancak "kişisel sebeplerden ötürü" kadrodan çıkarılmıştı. 8 aylık süre zarfında milli takımdan davet alamayan Djaniny'in yaşadığı sorun çözüme kavuşmadı.

ÖZÜR BEKLİYORLAR

Afrika Kupası öncesi Djaniny'in Yeşil Burun Adaları takımının antrenörü Bubista ile görüşebilme ihtimalinin olduğu, özür dilerse geri dönebileceği gelen bilgiler arasında.

Djaniny eğer Afrika Kupası Elemelerine katılırsa Trabzonspor'da 4 maçı kaçırmış olacak.

Öte yandan Djaniny, Yeşil Burun Adaları'nın en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.


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