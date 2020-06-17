FELIPE MELO'NUN İLK PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ve Fenerbahçeli dizi / sinema oyuncusu Ceyhun Fersoy arasında sosyal medya üzerinden polemik yaşandı.Felipe Melo, Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı kart sonrası instagram hesabından, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart gördü." paylaşımını yaptı. Oyuncu Ceyhun Fersoy ise bu paylaşıma, "Sen büyük o.... ç......" yorumunu yaptı.Brezilyalı futbolcu, bu yorumu paylaşarak, "Sanatçı toplumun aynasıdır denir ama bu kendini sanatçı zanneden şahsiyet Türk toplumuna hiç mi hiç yakışmıyor. Takdiri Türk halkına ve canımdan çok sevdiğim Galatasaray taraftarlarına bırakıyorum..." yazdı.Fersoy, daha sonra kendisine ait sosyal medya hesabından, "Beyler maçta sonra maçın gergindiğinden dolayı küfür ettiğim için özür diliyorum..." yazdı.