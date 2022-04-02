Dizi film önerisi (SAHUR İFTAR RAMAZAN)

Sabaha karşı sahura kalktıktan sonra uykusu olmayanlar veya sahurda hoş vakit geçirmek isteyenler sahur dizi önerileri, sahurda izlenebilecek diziler, sahurda hangi dizi izlenir, sahurda dizi izlemek, sahur dizisi nedir? hangi diziyi izleyebilirim, gece dizi önerileri, çok saracak dizi önerileri, bu dizi beni sarsın istiyorum diyenler için öneriler hazırlandı.
Sahurda dizi izleyerek hoş vakit geçirebilirsiniz. Ramazanda sahura kalktıktan sonra hangi diziyi izleyebilirim diyenlere öneriler şöyle: 2022 SAHURDA İZLENEBİLECEK DİNİ DİZİLER
Hazreti Yusuf
Serçelerin Şarkısı
Hz. Ömer
Cennetin Çocukları
Ashab-ı Kehf 2022 SAHURDA İZLENEBİLECEK GÜZEL DİZİLER
Sherlock
Breaking Bad
Game of Thrones
The Wire
Rick and Morty
The Simpsons
The Sopranos
Last Week Tonight with John Oliver
True Detective
Fargo
Supernatural
Black Mirror
Westworld
Narcos
Peaky Blinders
La Casa de Papel
How I Met Your Mother
Vikings
Fringe
Lost
The Walking Dead 2022 EN GÜZEL TÜRK DİZİLERİ
Ezel
Geniş Aile
Öyle bir geçer zaman ki
Behzat Ç.
Leyla ile Mecnun
Adını Feriha Koydum
Muhteşem Yüzyıl
İşler Güçler
Kardeş Payı
Suskunlar
Arka Sokaklar
Kuruluş Osman
Kırmızı Oda
Gönül Dağı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TÜRKİYE'DE YAYIN YAPAN DİZİ BELGESEL FİLM PLATFORMLARI Son yıllarda Türkiye'de yayın yapa dijital platformların artmasıyla artık yüzlerce dizi ve filmi farklı yayın organlarında izleyebilmek mümkün. Her bir platformun hem kendisine ait hem de kullanıcılarına sunduğu farklı dizi ve filmler bulunuyor. Türkiye'de yayın yapan film, dizi, standup, belgesel izlenebilecek dijital platformlar şöyle: Netflix, BluTV, Amazon Prime, Mubi, Gain, Exxen, puhu tv, Filmbox Live, beIN CONNECT, FOXplay, D-Smart GO, Tivibu GO, Turkcell TV+, Vodafone TV