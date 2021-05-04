Diyarbekirspor'un 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

Son hafta maçında İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak, 68 puanla 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor'un şampiyonluğu kentte heyecan oluşturdu.



Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve basın sözcüsü Veysi Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl boyunca kupaya duydukları özlemi giderdiklerini söyledi.



Geçmiş sezonlarda takım olarak play-off maçlarında çok sıkıntı çektiklerini belirten Avşar, bu sezon doğrudan üst lige çıkmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.



Avşar, Türkiye liglerinde bu sezon deplasmanda mağlup olmadan da rekor kırdıklarına işaret ederek, "Bu kupayı Diyarbakır'a armağan ediyorum. Bu kupayı sadece takımımız değil Diyarbakır halkı kazandı. Camia olarak bu sevinci halkımıza yaşattığımız için mutluyuz ve gururluyuz." dedi.



- "Hedefimiz yine şampiyon olarak üst liglere çıkmak"



Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda, 5 meslektaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kabrini, şampiyonluk kupasıyla ziyaret ettiklerini hatırlatan Avşar, şöyle konuştu:



"Şehit Ali Gaffar Okkan bizim onursal başkanımız. Okkan takımızın hocasıyla beraber çalışmıştı. O dönemde Şenol hocamız takımın kaptanıydı. Ligin başında kupayı kazanırsak Okkan'ın mezarına kupayla gideceğimizi söyledik. Mahcup olmadık ve şampiyon olduk. Kupamızı aldık Gaffar babamızı ziyarete gittik. Sevincimizi kendisiyle paylaştık. Keşke kendisi de aramızda olsaydı. Sporcularımızla kentte tur attık. Pandemi süreci olmasıydı daha çok taraftarla kutlama yapardık. Hedefimiz yine şampiyon olarak üst liglere çıkmak."



- "Şampiyonluğu bize güvenen taraftarımıza armağan ediyorum"



Teknik direktör Şenol Demir ise zor, uzun ve çekişmeli bir lig yaşadıklarını ifade etti.



Ligin başında başlayan mücadeleyi lig sonunda hak ettikleri şampiyonlukla bitirdiklerini dile getiren Demir, bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Şampiyonluğun kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu anlatan Demir, "Şampiyonluğu bize güvenen taraftarımıza armağan ediyorum. Ali Gaffar Okan, bizim ve Türkiye için çok önemli bir insandı. Futbolcularımla kupayı ona armağan ettik ama göremedi. Geçmişte takım kaptanıyken süper lige çıktığımız zaman da kendisine antrenör olarak kupayla geleceğimizi söylemiştim. Rabbim bunu da bana nasip etti." şeklinde konuştu.



- "Bu şehrin çocuklarının gelip bu takımda forma giymesini istiyoruz"



Diyarbakır'ın futbol şehri olduğunu aktaran Demir, olması gereken yerin TFF 1. Lig ve Süper Lig olduğunu, bir adım attıklarını, gerisinin gelmesini de istediklerini bildirdi.



"Bu şehrin çocuklarının gelip bu takımda forma giymesini istiyoruz." diyen Demir, Diyarbakır'ın potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu, gençlere şans verilmesi gerektirdiğini belirtti.



Demir, "Tesisimiz yok ve kirada kalıyoruz. Takımımız için tam teşekküllü acil bir tesis yapılması gerekiyor. Devlet büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Şu an şampiyonluğun tadını çıkaralım. Aslanlar gibi görevimizi yerine getirdik. Önemli bir başarı elde ettik. 36 maçtır görev yapıyorum. Deplasman mağlubiyeti olmayan bir takım yarattık. Son 15 maçın sadece dördünde gol yiyen bir takım. 11 deplasmanda gol yemeden galip gelen bir takımız. Doğru yapmışız ki; bu puanlar ve şampiyonluk geldi." ifadelerini kullandı.



- Vatandaşlar şampiyonluğun sevincini yaşıyor



Esnaf Faik Gözalan, Diyarbekirspor'un şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Uzun süredir takımın şampiyon olmasını beklediklerine anlatan Gözalan, "Sporu seven bir halkız. Takımın şampiyon olarak üst lige çıkması bize gurur verdi. Takımda üst kademeden malzemecisine kadar herkesi tebrik ediyorum." dedi.



Esnaf Hasan Vuran ise takımın 2. Lig'e yükselmesinin mutluluk verici olduğunu aktardı.



Vuran, "8 yıl aradan sonra şampiyonluk Diyarbakır için gurur verici. Çok sevindik." diye konuştu.







